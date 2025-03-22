حماس تدعو إلى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

قالت حركة حماس إن حملة الاحتلال العسكرية على جنين بشهرها الثالث واستمرار عدوانه بطولكرم يكشفان إصراره على مخططاته الخبيثة.

حماس تدعو لتصعيد المقاومة بالضفة الغربية

وأضافت حركة حماس في بيانها الصادر اليوم السبت، أن استمرار العدوان في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس يستدعي من شعبنا وفصائله رص الصف للتصدي له.

ودعت جماهير الشعب في الضفة الغربية لمزيد من الصمود والثبات وتصعيد العمل المقاوم والتصدي لعدوان الاحتلال.

وطالبت حماس المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال "لإيقاف إجرامه ومحاكمته على ما يقترفه من انتهاكات وجرائم حرب".

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