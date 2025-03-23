الممثل الشاب معتز هشام: ترددت على دور الأيتام من أجل التجهيز لـ«ولاد الشمس».. وطريقة مزاح قطايف تشبه شخصيتى الحقيقية (حوار)

>> مشهد وفاة قطايف فى ولاد الشمس تمت إعادة تصويره عدة مرات

نجح الممثل الشاب معتز هشام أن يفوز بتعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشخصية “قطايف” التى قدمها خلال مشاركته فى مسلسل ولاد الشمس بالتعاون مع أحمد مالك وطه دسوقى والذى عرض فى النصف الأول من شهر رمضان.

قدم معتز هشام شخصية “قطايف” الشاب اليتيم الذى يعيش فى دار الأيتام مع أصدقائه بتناول مختلف، خلال الأحداث، حيث ظهر مثقفا وصاحبا وفيا لأصدقائه.

نجح معتز هشام فى خطف التريند، بعد مشهد وفاته المؤثر الذى قدمه بشكل درامي، خطف قلب المشاهد حيث إنه رحل عن الحياة بطريقة وحشية على يد محمود حميدة خلال أحداث الحلقة 8 من المسلسل.

فى هذا السياق كشف معتز هشام خلال حواره مع “فيتو” العديد من الكواليس والأسرار عن مسلسل ولاد الشمس، بالإضافة إلى حديثه عن تحضيراته لشخصية قطايف وتصدره التريند بسبب مشهد وفاته خلال الأحداث التى أثارت تعاطف المشاهدين وسبب إعادته عدة مرات، وهذا ما قاله عن الكواليس مع مالك وطه دسوقى ومحمود حميدة

*ما هى دوافعك للمشاركة فى ولاد الشمس؟

كنت سعيدا بسيناريو العمل ومتحمسا بشكل كبير للوقوف أمام الفنان الكبير محمود حميدة، كما كنت سعيدا أيضا بتعاونى مع مالك وطه دسوقى وفيلكس والأدوار التى قدمناها فى المسلسل تطلبت مجهودا كبيرا وظهر هذا المجهود على الشاشة..

*هل جلست مع أطفال أيتام فى الواقع لكى تتقمص شخصية قطايف؟

بالفعل قبل التحضيرات كنت أبحث عن فكرة دار الأيتام وما يدور فيها وكيفية التبنى كيف تكون وفى أى سن يتم الخروج منها.

لذلك كنت حريصا على جمع معلومات عديدة، ثم تواصلت مع صناع العمل من أجل شخصية قطايف وعلاقاتهم الشخصية ببعضها البعض خلال الأحداث، وطريقة مزاح قطايف تشبه كثيرا شخصيتى الحقيقية.

*استطعت ان تخطف التريند فى مشهد وفاة قطايف كيف كانت كواليسه ؟

مشهد وفاة قطايف فى ولاد الشمس تمت إعادة تصويره عدة مرات لأنه تطلب تركيزا كبيرا، إضافة للعدد الكبير الذى كان داخل المشهد، وتأثرت كثيرا بعد تصويرى لهذا المشهد بالأخص، وبقدر المجهود الذى بذلناه فى العمل بقدر ما كنا قلقين إلى حد ما ونشكر الجمهور على أستقباله لنا بشكل كبير وكنت أشعر بأن مشهد وفاة قطايف سيؤثر على الجمهور، وأحببت هذه الشخصية بشكل شخصي

*وماذا عن الكواليس بينك وبين مالك وطه دسوقى وفليكس؟

أجواء الكواليس كانت كلها مزاحا وبهجة وسعادة وكان هناك أيضا اجتهاد من حيث العمل على الشخصيات وتحمل المسئولية تجاه المشاهد

*وماذا عن أعمالك المقبلة ؟

خلال هذه الفترة أحاول أن اركز بشكل أكبر فى اختيارات الأعمال، واتمنى أن أعود للجمهور بعمل قوى يليق بهم مثل ولاد الشمس الذى أضاف الكثير إلى مشواري

*وماذا عن صورتك التى مازحت بها الجمهور أثناء تناولك للقطايف بعد مشهد وفاتك فى الأحداث ؟

كنت أقصد هذه الحركة مع الجمهور لكى أمزح معهم، خاصة أن مشهد وفاة قطايف كان مؤثرا بشكل كبير وكنت سعيدا من رد فعل الجمهور على السوشيال ميديا؟

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".

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