السبت 22 مارس 2025
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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة نشب بها حريق بحلمية الزيتون

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة الزيتون بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية نشب بها حريق في منطقة حلمية الزيتون، دون وقوع أى إصابات لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة حلمية الزيتون بدائرة قسم شرطة الزيتون وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ب 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الزيتون غرفة عمليات شرطة النجدة حلمية الزيتون

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