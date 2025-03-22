السبت 22 مارس 2025
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حوادث

إخماد حريق داخل مطعم شهير في عابدين

إخماد حريق، فيتو
إخماد حريق، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير بمنطقة عابدين، دون وقوع أى إصابات.


حريق مطعم شهير في عابدين

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بدائرة قسم شرطة عابدين، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم   اخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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