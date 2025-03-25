الثلاثاء 25 مارس 2025
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انفوجراف

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر بتصفيات كأس العالم 2026 (انفوجراف)

حسام حسن،فيتو
حسام حسن،فيتو

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منتخب مصر حسام حسن تصفيات كأس العالم 2026

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