السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عاطل خطف هاتف محمول سيدة أجنبية بالمعادي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة المعادي الجزئية حبس عاطل خطف هاتف محمول سيدة أجنبية أثناء سيرها في أحد الشوارع في منطقة المعادي، وذلك ٤ ايام علي ذمة التحقيقات.

 

خطف هاتف محمول سيدة أجنبية بالمعادي
تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادي يفيد بضبط (عاطل)  لقيامه بسرقة هاتف محمول من  (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول")بدائرة القسم.


وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف".
 


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة نيابة المعادي منطقة المعادى مديرية أمن القاهرة قسم شرطة المعادي

مواد متعلقة

قرارات النيابة بشأن حريق شقة سكنية في مصر القديمة

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق محل بمنطقة الحسين

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق محال بالبساتين (صور)

النيابة تستعلم عن حالة شخصين أصيبا في حريق شقة بجوار مرور عين الصيرة

5 أبريل أولي جلسات محاكمة المتهمين بقتل شاب في 15 مايو

أول تحرك من النيابة بشأن حريق مستشفى أبو الريش

أحد متضرري حريق منشأة ناصر: البضاعة اللي اتحرقت كلها مديون بها وسعرها يتخطى المليون جنيه

خسائر بالملايين، معاينة النيابة تكشف تفاصيل حريق أكشاك منشأة ناصر

الأكثر قراءة

بدء العمل بالتوقيت الصيفي وفقا للقانون في هذا الموعد

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

دار الإفتاء توضح حكم امتناع الحائض عن الطعام والشراب في رمضان بنية الصوم

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 فى المحافظات

رفعت فياض يكتب: ثانوية البكالوريا اختيارية لعدة سنوات وليست إجبارية.. الطالب سيفاضل بينها وبين الثانوية العامة.. وإتاحة الفرصة لدخول الامتحانات أكثر من مرة

الوشق المصري يتصدر التريند بعد مهاجمته لجنود الاحتلال، والنشطاء: حتى الحيوانات ترفض وجودهم

جنون الذهب، ارتفاع صاروخي لعيار 21 في منتصف تعاملات السبت

امرأة تغرق كلبها في المرحاض بعد رفض السلطات صعوده للطائرة!

منوعات

المزيد

امرأة تغرق كلبها في المرحاض بعد رفض السلطات صعوده للطائرة!

هيكل حورية بحر على الساحل البريطاني يثير دهشة السكان (صور)

جحا يدعو إلى الإسلام في شوارع سوريا

شاهد، "مباراة القرن" في الملاكمة بين الراحلين جورج فورمان ومحمد علي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 21/3/2025

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. مواعيد وملاعب ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن فضل ذكر الله (فيديو)

رئيس "أزهرية سوهاج" يتفقد انطلاق تصفيات الموسم التاسع لـ"تحدي القراءة العربي"

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في معركة جسر الجِمال

المزيد
الجريدة الرسمية