حبس عاطل خطف هاتف محمول سيدة أجنبية بالمعادي

قررت نيابة المعادي الجزئية حبس عاطل خطف هاتف محمول سيدة أجنبية أثناء سيرها في أحد الشوارع في منطقة المعادي، وذلك ٤ ايام علي ذمة التحقيقات.

خطف هاتف محمول سيدة أجنبية بالمعادي

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادي يفيد بضبط (عاطل) لقيامه بسرقة هاتف محمول من (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول")بدائرة القسم.



وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف".





وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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