5 اختصاصات للجمعية العمومية غير العادية في قانون الهيئات الشبابية

حدد قانون الهيئات الشبابية الجديد عددا من الاختصاصات للجمعية العمومية غير العادية وفقا لهذا القانون وحسب المادة «12» تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي:

إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وفقا للنصاب الذى تحدده لائحة النظام الأساسى ويُحرم من أسقطت عضويته من عضوية مجلس الإدراة لأي من الهيئات الشبابية لمدة 4 سنوات من تاريخ إسقاط العضوية.

وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء المجلس يتولى المدير التنفيذى للهيئة تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ إسقاط العضوية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة.

أما فى حالة إسقاط العضوية عن أغلبية أعضاء المجلس فيتولى العدد المتبقى من مجلس الإدارة تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الإسقاط لشغل الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة وفقا للمواعيد والإجراءات المحددة آنفا وذلك للمدة الباقية للمجلس, وذلك كله ما لم تكن المدة المتبقية على انتهاء الدورة أقل من سنة فيكون إجراء الانتخابات بانتهاء الدورة.

إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.

الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال.

قانون الهيئات الشبابية الجديد

وحسب المادة «2» يشترط لإشهار هيئة شبابية توفر الشروط الآتية:-

ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا.

أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقا لأحكام هذا القانون.

أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.

امتيازات الهيئات الشبابية

وحدد قانون الهيئات الشبابية عددًا من الامتيازات للهيئات الشبابية وحدد أيضًا مواردها وأموالها ونصت المادة «27» على أن تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات والإعفاءات الآتية:

عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة وللمحافظ المختص إزالة أي تعدٍّ عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

اعتبار أموالها أموالًا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.

الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليًّا والتي تفرض مستقبلًا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.

الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتي تلزم لممارسة نشاطها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والمهمات التي تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.

كما حدد قانون الهيئات الشبابية عددًا من الاختصاصات للجمعية العمومية العادية للهيئات الشبابية، ووفقا للمادة «11» من القانون تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:

التصديق على محضر الاجتماع السابق.

النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

انتخاب مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة.

تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير

النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئة.

الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال.

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