السبت 22 مارس 2025
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محافظات

العثور على جثمان شاب في إحدى قرى المنيا

اسعاف
اسعاف

عثرت الأجهزة الأمنية، على جثمان شاب في احدي قري مركز المنيا، تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن العثور على جثمان شاب في ظروف غامضة في احدي قري مركز المنيا.

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين العثور على شاب مجهول الهوية في احدي قري مركز المنيا، في ظروف غامضة.

العثور على جثة شاب مجهول في المنيا 

وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية، من إجراءاتها من أجل كشف ظروف وملابسات الوفاة.

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