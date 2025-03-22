سقوط أخطر لص لسرقة الشقق السكنية بدار السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب" ونفذ 3 عمليات بمنطقة دار السلام.



تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة دار السلام يفيد بضبط عاطل "له معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب" بدائرة القسم.



وبمواجهته إعترف بإرتكابه (3 وقائع سرقة) بذات الأسلوب، وأضاف بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله سيئ النية (عاطل) تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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