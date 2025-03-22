السبت 22 مارس 2025
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حوادث

ضبط عاطل خطف هاتف محمول سيدة أجنبية بالمعادي

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل خطف هاتف محمول سيدة أجنبية أثناء سيرها في أحد الشوارع في منطقة المعادي.

 

خطف هاتف محمول سيدة أجنبية بالمعادي
تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادي يفيد بضبط (عاطل)  لقيامه بسرقة هاتف محمول من  (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول")بدائرة القسم.


وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف".
 


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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