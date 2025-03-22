السبت 22 مارس 2025
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حوادث

القبض على عاطلين بتهمة خطف حقيبة سيدة أجنبية في الساحل

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين بتهمة خطف حقيبة سيدة أجنبية في منطقة الساحل.

 

خطف حقيبة سيدة أجنبية بالساحل 
 تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الساحل يفيد بضبط ضبط (عاطلان)  بدائرة القسم بحوزتهما (فرد خرطوش  - عدد من الطلقات) لقيامهما بسرقة حقيبة بداخلها "مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية – متعلقات شخصية" خاصة (بسيدة تحمل جنسية إحدى الدول").


وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "الخطف" وحيازتهما السلاح النارى بقصد الدفاع.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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خطف حقيبة سيدة أجنبية بالساحل خطف حقيبة سيدة أجنبية الساحل مديرية أمن القاهرة

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