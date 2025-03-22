السبت 22 مارس 2025
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حوادث

ضبط عامل دليفري سرق حقيبة سيدة في مدينة نصر

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل توصيل طلبات بتهمة سرقة حقيبة من إحدى السيدات أثناء سيرها في الشارع بمدينة نصر.

 

سرقة حقيبة سيدة بمدينة نصر

 رصدت مديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام عامل توصيل طلبات بسرقة حقيبة  إحدى السيدات حال سيرها بمنطقة مدينة نصر.


بالفحص تبين أن قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغا من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم بتضررها من أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية، لقيامه بسرقة حقيبتها وبداخلها متعلقاتها الشخصية حال سيرها بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل توصيل طلبات مقيم بدائرة قسم شرطة نصر ثالث.


وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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