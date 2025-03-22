ضبط 7 أشخاص لتعديهم على أرض منفعة عامة بالمرج

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض الأشخاص بالبناء على قطعة أرض منفعة عامة بمنطقة المرج، وضبط مرتكبي الواقعة.

البناء على قطعة أرض منفعة عامة بالمرج

رصدت مديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يتضمن تضرر بعض الأهالي من قيام مجموعة من الأشخاص بالبناء بحرم الطريق بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من 4 أشخاص مقيمون بدائرة القسم بقيام 7 أشخاص مقيمون بدائرة القسم، ببناء سور مخالف على قطعة أرض منفعة عامة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة تم ضبط المذكورين وإزالة السور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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