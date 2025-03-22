السبت 22 مارس 2025
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رياضة

ميدو يشيد بموقف سيراميكا قبل مباراة الزمالك، اعرف السبب

ميدو
ميدو

 أشاد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بموقف نادي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الزمالك يوم الجمعة القادم.

وقال ميدو عبر حسابه: “ سعيد جدا بإحترافية نادي سيراميكا كليوباترا بخصوص طلبهم لحكام أجانب لادارة مباراتهم أمام ⁧‫الزمالك‬⁩ في قبل نهائي ⁧‫كأس مصر‬⁩ وهو الشئ الذي نرحب به دائما في أي مباراة شرط اتخاذ الاجرائات القانونية من أي منافس لطلب حكام أجانب”.

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بتروجت، المقرر لها غدًا الأحد في استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في كأس عاصمة مصر 

 ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بتروجيت، في الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر غدًا الأحد   في تمام التاسعة والنصف مساْءً بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت 

تنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر. 

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك
- سموحة
- مودرن سبورت
- بتروجيت
- الجونة

الزمالك يتعادل مع الجونة في الظهور الأول بكأس عاصمة مصر 

 خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعادلا في الثواني الأخيرة أمام نظيره الجونة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، في أولى مباريات كأس عاصمة مصر.

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