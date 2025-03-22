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حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة 5 كيلو جرامات لمخدر الإستروكس، كمية لمخدر الآيس – فرد خرطوش – عدد من الطلقات، 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بقيام عاطل بحيازة كمية متنوعة من المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة السلام بقصد ترويجها على عملائه  في المنطقة.


وبالفحص وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات الواردة وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام في ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 5 كيلو جرامات من مخدر الآيس وفرد خرطوش وعدد من الطلقات الصالحة للاستخدام.

 

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الناري والطلقات بقصد الدفاع عن تجارته  غير المشروعة.
تحرر محضر بالواقعة وتمت إحالة المتهم الي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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محكمة جنح السلام مخدر الآيس مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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