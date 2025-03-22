السبت 22 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس عامل بتهمة ضرب فتاة وسرقتها في مدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عامل بتهمة الاعتداء بالضرب على فتاة بـ"عصا"، وسرقة حقيبتها  بدائرة القسم، 15 يوما على ذمة التحقيق.


واعترف المتهم بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية، حيث شاهد الفتاة تسير في الشارع وحيدة ومع اقتراب ساعة الإفطار وخلو الشارع من المارة نسبيا خطرت في ذهنه سرقة المجني عليها.


وأضاف المتهم انه اقترب من الفتاة وحاول خطف الحقيبة التي تحملها اعتقادا منه أن بها جهاز لاب توب أو مشغولات ذهبية ولكنه فوجئ بأن الفتاة تتمسك بالحقيبة فضربها بعصا يحملها إلى أن تركت المجني عليها الحقيبة له، وفر هاربا.

 

وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر تلقت بلاغا من فتاة يفيد بأنها أثناء سيرها بشارع الوفاء والأمل في مدينة نصر فوجئت بشاب يستقل دراجة نارية يضربها بعصا هوكي ثم اختطف حقيبتها وفر هاربا.

وأضافت المبلغة أنها ظلت تصرخ وتستغيث بالمارة والأهالي، ولكن المتهم قد فر هاربا بحقيبتها، وأسفر اعتداءه عليها عن إصابتها بجروح وكدمات وسحجات متفرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

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