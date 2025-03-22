السبت 22 مارس 2025
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حوادث

تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب طافية بنيل العياط

انتشال جثة
انتشال جثة

 تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات العثور على جثة شاب طافية فى نهر النيل بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة.


واستعان رجال المباحث بخبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لجمع الأدلة ورفع البصمات من على ملابس المجني عليه.

 

جثة طافية بنيل العياط

 تلقى مركز شرطة العياط، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة المركز، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري لمكان الواقعة.


وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من انتشال جثة شاب مجهول الهوية من نهر النيل العياط.

وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لشخص فى العقد الثالث من عمره، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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