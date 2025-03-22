بيسيرو يسعى للفوز بعد التعادل في أول مباراة للزمالك بكأس العاصمة.. عودة أحمد فتوح ومحمد حمدي في مباراة الغد.. وهذه البطولة الرابعة في تاريخها

يواجه الزمالك نظيره بتروجت فى التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

بيسيرو يسعى للفوز بعد التعادل في أول مباراة للزمالك في كأس العاصمة

ويسعى البرتغالي بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، إلى تحقيق الفوز في مباراة الفريق المقبلة ضد بتروجت بعد تعادل الفريق في أول مباراة له في كأس العاصمة مع الجونة بهدف لمثله، على الرغم من الأداء الجيد في المباراة الافتتاحية، إلا أن الفريق لم يتمكن من الحصول على النقاط الثلاث كاملة. ومع ذلك، يأمل بيسيرو في تصحيح المسار في المباريات القادمة، خاصة في ظل التحديات التي تنتظره في الجولة الثالثة من دور المجموعات أمام بتروجت.

الزمالك يعود بأمل الفوز بعد التعادل مع الجونة

وبدأ الزمالك مشواره في كأس العاصمة بتعادل صعب مع الجونة، ولكن هذا التعادل لم يكن كافيًا لتحقيق بداية قوية في البطولة، الزمالك دخل المباراة بحماس كبير وكان هدفه الظفر بالنقاط الثلاث، إلا أن المنافس تمكن من العودة في الشوط الثاني وتعادل مع الفارس الأبيض

ويتطلع الفريق تحت إشراف بيسيرو إلى تحسين الأداء وتجنب تكرار نفس الأخطاء في المباراة القادمة ضد بتروجت.

عودة أحمد فتوح ومحمد حمدي لتدعيم صفوف الزمالك

ومن الأخبار السارة للجماهير البيضاء هو عودة اللاعبين أحمد فتوح ومحمد حمدي إلى تشكيلة الفريق بعد التعافي من الإصابة، هذان اللاعبان يمثلان إضافة قوية لخط دفاع الزمالك، حيث يعتبر فتوح من العناصر الأساسية التي يعول عليها بيسيرو في الجبهة اليسرى، بينما يمتلك حمدي خبرة كبيرة تجعله قادرًا على تقديم أداء متميز في الدفاع.

مباراة الزمالك ضد بتروجت: التحدي المقبل للفارس الأبيض

وسيواجه الزمالك نظيره بتروجت غدا الأحد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وهذه المباراة تمثل تحديًا كبيرًا للفريق الأبيض، حيث يسعى لتحقيق فوزه الأول في البطولة لتعويض التعادل في المباراة الأولى.

تصدر بتروجت المجموعة الأولى

ويحتل فريق بتروجت صدارة المجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه فوزين متتاليين في الجولتين الأولى والثانية.

وتضم هذه المجموعة فرق الجونة والزمالك ومودرن سبورت وسموحة، مما يزيد من أهمية مباراة الزمالك مع بتروجت في تحديد مصير الفريق في البطولة، فوز الزمالك في هذه المباراة سيمنحه دفعة قوية في سعيه للتأهل إلى مرحلة الأدوار الإقصائية.

كأس عاصمة مصر: البطولة الرابعة في تاريخها

وتعد بطولة كأس عاصمة مصر للمرة الرابعة في تاريخها، حيث شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فريق فيوتشر باللقب في النسخة الأولى، بينما توج فريق سيراميكا بالبطولة في النسختين الثانية والثالثة.

وقد قسمت رابطة الأندية المحترفة الأندية الـ18 إلى 4 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة فرقًا قوية تتنافس من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

المرحلة الأولى من البطولة: نظام المجموعات

وتعتمد بطولة كأس عاصمة مصر في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، حيث يتنافس كل فريق في مجموعته للحصول على أكبر عدد من النقاط.

وبعد اكتمال دور المجموعات، تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية بدءًا من ربع النهائي، قبل أن تختتم البطولة في 14 يونيو 2025.

التطلعات إلى الأدوار الإقصائية

والزمالك، الذي يعد من بين الأندية الكبرى في مصر، يطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة والمنافسة على اللقب.

ويتطلع الفريق إلى استعادة قوته وتحقيق الانتصارات تحت قيادة بيسيرو، خاصة مع عودة بعض اللاعبين المهمين مثل أحمد فتوح ومحمد حمدي.

والأمل هو بلوغ مرحلة الأدوار الإقصائية، حيث سيتمكن الفريق من تقديم أفضل أداء ممكن للحصول على فرصة للمنافسة على اللقب.

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