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سياسة

لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تحتفل غدا بعيد الأم

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

تنظم لجنة المرأة برئاسة دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين، احتفالية تكريم الأم المثالية بين الزميلات الصحفيات من المؤسسات الصحفية المختلفة لهذا العام، وذلك في الثامنة والنصف مساء غدا الأحد الموافق 23 مارس 2025م، بمسرح النقابة في أمسية رمضانية تجمع الأسرة الصحفية.

يأتي هذا الاحتفال كتقليد سنوي لتكريم الزميلات الصحفيات، حيث قامت كل مؤسسة صحفية باختيار زميلة واحدة يراها زملاؤها أنها نموذج للأم المثالية، وذلك بخطاب رسمي قُدم للجنة يتضمن حيثيات الاختيار دون تدخل من النقابة، كما يتضمن الحفل تكريم عددٍ من نماذج العطاء النقابية والمهنية.

يسبق التكريم فقرة فنية تحيها مطربة الأوبرا سمية وجدي، التي سوف تشدو بعددٍ من أغنيات زمن الفن الجميل، وأشهر الأغنيات عن الأم.

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عيد الأم بالصحفيين نقابة الصحفيين الصحفيين

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