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رياضة

حكام مباراة اليوم السبت في كأس عاصمة مصر، أبرزها سيراميكا وغزل المحلة

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

كأس عاصمة مصر، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباراتي اليوم السبت ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، وجاءت على النحو التالي:

مباراة سيراميكا كليوباترا ضد غزل المحلة

مباراة مودرن سبورت ضد سموحة

الزمالك يستعد لمواجهة بتروجيت

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره بتروجيت غدًا الأحد ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. 

 

وفي السطور التالية تستعرض “فيتو” ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر قبل مواجهة بتروجيت.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر 

1- بتروجيت - 6 نقاط.

2- الجونة - 4 نقاط.

3- الزمالك - نقطة واحدة.

4- مودرن سبورت - دون نقاط.

5- سموحة - دون نقاط.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت في كأس عاصمة مصر 

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بتروجيت، في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة غدًا الأحد 23 مارس في تمام التاسعة والنصف مساْءً بتوقيت القاهرة. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت 

تنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر. 

 

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك
- سموحة
- مودرن سبورت
- بتروجيت
- الجونة

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