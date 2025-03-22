السبت 22 مارس 2025
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أخبار مصر

لو الحقيبة اتأخرت في الوصول إلى المطار تعمل ايه؟

حقيبة السفر، فيتو
حقيبة السفر، فيتو

يتعرض بعض المسافرين في أحيان كثيرة، إلى تأخر وصول حقائب السفر، وهنا يستلزم أن يقوم الراكب بمجموعة الإجراءات، وناشدت مصر للطيران المسافرين في حال عدم وصول حقائب السفر على نفس الرحلة أو في حال تناولها بشكل سيئ، اتباع الإرشادات التالية:

 

حقيبة السفر

مراجعة مندوب خدمة الأمتعة في صالة الوصول وقبل مغادرة المطار وتزويده بالمعلومات الضرورية لملء النموذج المعد لذلك مثل الاسم المدون /الأسماء المدونة على الأمتعة وكذلك العنوان الدائم والعنوان المؤقت بمحطة الوصول وأرقام الهواتف.


تدوين الوصف الكامل للأمتعة من حيث اللون والشكل (يمكن الاختيار من لوحة التعريف المتوفرة لدى مندوب خدمة الأمتعة).

 

تدوين ماركات الحقائب مثل (دلسي سمسونايت).


التأكد من الحصول على رقم الملف وكذلك أرقام هواتف قسم خدمة الأمتعة بالمطار والمستندات الضرورية للرجوع إليها عند وجود أي استفسار.

 

وفي حالة عدم العثور على الأمتعة المفقودة واضطرار الراكب للسفر إلى جهة أخرى، يمكنه مراجعة مندوب خدمة الأمتعة في الجهة المقصودة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يمكن لركاب مصر للطيران الاطلاع أولًا بأول على الملف الخاص بأمتعتهم المفقودة فقط عن طريق الرابط التالي والخاص بنظام الـ Worldtracer وذلك بإدخال رقم الملف والاسم الفعلي المسجل بالملف بموجب المستندات المسلمة له من قبل موظفي خدمة الأمتعة.

 

وفي سياق متصل تتحمل شركات الطيران مسؤولية فقدان حقيبة السفر الراكب أو تلفها، ولكن في بعض الحالات وليست جميعها، إذ يختلف الأمر يختلف من شركة طيران إلى أخرى وفق سياسة الشركة التعويضية.

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