السبت 22 مارس 2025
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حوادث

اليوم، محاكمة المتهم بقتل طالب في المقابر بالشرقية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، محاكمة طالبًا لاتهامه بقتل طالب داخل منطقة المقابر بمركز ههيا.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبد البارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.

 

وتعود أحداث القضية رقم 8240 لسنة 2024 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 3841 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد س م ع" 18 عامًا، طالب، مقيم بناحية الزرزمون بمركز ههيا، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه "أسامة عصام" 17 عامًا، طالب، مقيم بقرية الزرزمون بمركز ههيا.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قتل المجني عليه الطفل عمدًا، بأن تعدى عليه باستخدام سلاح أبيض (سكين) وانهال عليه بالضرب بتوجيه عدة ضربات استقرت إحداها في الجانب الأيسر من الصدر فأودت بحياته، قاصدًا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من التحريات أن المجني عليه كان رفقة صديق له من خارج القرية لأجل حل خلاف بين صديقه وبين المتهم، لكن المتهم شرع في قتل صديق المجني عليه بواسطة سلاحه الأبيض (سكين) جرح به صديق المجني عليه، فحاول الأخير الدفاع عن صديقه فقتله المتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

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