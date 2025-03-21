الجمعة 21 مارس 2025
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محافظ سوهاج يتفقد أعمال إضفاء الهوية البصرية على ميدان الثقافة

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد أعمال إضفاء الهوية البصرية بميدان الثقافه

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بدء أعمال إضفاء الهوية البصرية بميدان الثقافة بمدينة سوهاج، والتي تشمل تنفيذ عدد من الرسومات الفرعونية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام، واللواء أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، وعلى لطفي، رئيس حي شرق، حيث تم استعراض تفاصيل الأعمال الجاري تنفيذها في الميدان.

 

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالألوان المعتمدة للهوية البصرية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، مع مراعاة اعتماد الرسومات ثلاثية الأبعاد والالتزام بالطابع الفرعوني في التصاميم بما يتناسب مع الهوية التاريخية العريقة لمحافظة سوهاج.

وأكد سراج على أهمية أن تعكس هذه الأعمال الطابع التاريخي والتراثي لمحافظة سوهاج، في إطار جهود المحافظة لتطوير الميادين والشوارع الرئيسية وتحسين المظهر العام بمختلف مراكز المحافظة بما يتلاءم مع مكانتها الثقافية والحضارية.

يأتي هذا المشروع في إطار اهتمام محافظة سوهاج بتطوير الواجهات الحضرية والمرافق العامة بما يتماشى مع تاريخ وثقافة المحافظة ويعزز من جماليات المدينة.

 

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الجارى تنفيذها الدكتور محمد عبد الهادى السكرتير العام المساعد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج مختلف مراكز المحافظة

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