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ثقافة وفنون

المداح 5 الحلقة 23، حمادة هلال في مواجهة الملك الأحمر وست الحسن

المداح، فيتو
المداح، فيتو

يواصل مسلسل "المداح اسطورة العهد" في جذب الملايين من المشاهدين في كل حلقة، وفي الحلقة 23 من الجزء الخامس، يحدث تطورات مثيرة حيث يجد صابر علاج الوباء، لكنه يتعرض لتحديات كبيرة من قبل ست الحسن والملك الأحمر.

في هذه الحلقة، ينجح صابر في العثور على بقية علاج الوباء، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا في رحلته. ومع ذلك، يجد نفسه في مواجهة خطيرة مع الملك الأحمر وست الحسن، ويخططان لاستغلال هذا العلاج لتحقيق أهدافهم الشريرة.

الملك الأحمر، الذي يلعب دوره الممثل خالد الصاوي، يظهر بكل وضوح تهديداته لصابر، حيث يصرخ بشعار "الموت" كرمز لخطورة مواجهتهما.

تأثيرات أخرى في الحلقة تشمل تأثر رحاب بكتاب السحر، مما يزيد من الغموض والخوف في الأحداث، كما يظهر حسن (خالد سرحان) في مواقف غريبة، حيث يطلب من زوجته أن تخرج معه لتصوير فيديوهات لايف للمتابعين، مما يزيد من التوتر في العلاقة بينهما. من جانب آخر، تعترف مريم لابنها أن توقعاتها السابقة كانت مجرد جهل بعد أن تعرضت لتهديدات خطيرة، مما يؤكد على تعقيدات الشخصيات في المسلسل.

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

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