سقوط أمطار متوسطة الشدة على الإسكندرية

شهدت بعض مناطق غرب محافظة الإسكندرية، هطول أمطار متوسطة الشدة، مع انخفاض درجات الحرارة.

وفر العشرات من الباعة الجائلين من ميادين وشوارع المحافظة، تحسبا لزيادة الأمطار والتسبب في خسائر بالبضائع.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بالانتشار في جميع الميادين والشوارع العامة والدفع بسيارات الصرف الصحي لشفط وكسح مياه الأمطار وتيسير الحركة المرورية أمام السائقين.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

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