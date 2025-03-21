شباب متطوعون يحتفلون بعيد الأم مع محاربات السرطان بالإسكندرية (صور)

نظم فريق "شباب متطوعين مصر" حفل إفطار جماعي بمناسبة عيد الأم لمريضات السرطان وأبنائهن، بحضور 120 مستفيدًا، وذلك في محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع عدة جهات خيرية وإعلامية وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية وحي المنتزه أول.

خلال الحفل، أكد رامي يسري، منسق فريق المتطوعين، أهمية دعم مرضى السرطان، متحدثًا عن مبادرة "إحنا معاهم" التي تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، بالإضافة إلى مهرجان "الإسكندرية تحارب السرطان"، الذي يُنظم للسنة السابعة على التوالي بأكثر من 300 فعالية، يستفيد منها الآلاف سنويًا.

من جانبها، شددت إيمان رشاد، إحدى المشاركات في التنظيم، على أهمية الدعم النفسي لمريضات السرطان، موضحة أن هذه الفعاليات تساهم بشكل كبير في رفع معنويات وتعزيز شعورهن بالمساندة المجتمعية.

وأشادت ولاء سعيد، مسئول المتطوعين، بالدور المحوري للمتطوعين في خدمة المجتمع، مؤكدة أن نجاح مثل هذه الفعاليات يرجع إلى التدريبات المستمرة والندوات التوعوية التي يحصل عليها الشباب لتأهيلهم للعمل التطوعي.

واختتمت ندى فتح دياب، مسؤولة التطوع، قائلة: "الفعاليات التي نقدمها اليوم ليست مكسبًا للمستفيدين فقط، بل هي مكسب لنا أيضًا، فهي تزيد من خبراتنا وتؤثر إيجابيًا على شخصياتنا".

شهد الحفل أجواء من البهجة والتلاحم الإنساني، حيث عبرت مريضات السرطان وأطفالهن عن سعادتهم الكبيرة بهذه المبادرة، التي أتاحت لهن الفرصة للاحتفال بعيد الأم وسط أجواء مليئة بالمحبة والدعم النفسي.

يأتي هذا الحدث ليؤكد أهمية العمل التطوعي في تحقيق التكافل الاجتماعي، ويعكس جهود الشباب المصري في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ليظل الأمل والتضامن عنوانًا رئيسيًا لمثل هذه الفعاليات الإنسانية.

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