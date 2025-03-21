قرينة السيسي لسيدات مصر: نحتفي بدوركن العظيم في تنشئة الأجيال وصناعة المستقبل

وجهت قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة لسيدات مصر بمناسبة عيد الأم قائلة: بمناسبة عيد الأم، أوجه أسمى آيات التقدير والاحترام لكل أم مصرية، رمز العطاء والحب غير المشروط.

وقالت السيدة قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأم: في هذا اليوم المميز، نحتفي بدوركن العظيم في تنشئة الأجيال وصناعة مستقبل الوطن

كل عام وأنتن بخير، ومصدر قوة وإلهام لنا جميعًا



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.