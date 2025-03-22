14 صورة ترصد أكبر مائدة إفطار جماعي بالممشى الجديد في المنصورة

أعلن منظمو المنصورة هتفطر مع بعض عن أن عدد المشاركين في مائدة الإفطار بالممشى السياحي بتوريل وصل لـ 2000 شخص.

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية أمس الجمعة أكبر إفطار جماعي في الدلتا على أرض المنصورة للسنة السابعة على التوالي تحت شعار “المنصورة هتفطر مع بعض” بالممشى السياحي الجديد بتوريل.

المنصورة هتفطر مع بعض

تنظيم مجموعة من الشباب فى العمل الخيرى من أبناء المنصورة ليكون الهدف من الإفطار السنوي تجمع كل فئات الشعب المصري على طاولة واحدة تضم معًا دور الأيتام ودور المسنين والأسر البسيطة.

توافد الأسر والعائلات على الإفطار بممشى المنصورة

والإفطار الجماعي بممشى المنصورة شارك فيه أكثر من 135 شابًّا وفتاة، مؤكدين أن الهدف الأساسي هو تجميع أكبر عدد على سفرة واحدة في رمضان.

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