إسرائيل تزعم اغتيال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في حماس

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، عن اغتيال أسامة طبش الذي تصفه إسرائيل بأنه رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية لحماس في جنوبي قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، إن طبش هو رئيس وحدة الرصد والاستهداف التابعة لحركة حماس وشغل أيضًا مناصب قيادية مختلفة، منها قائد كتيبة في لواء.

وكان طبش، وفق بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولًا عن صياغة استراتيجية حماس القتالية على الأرض، بما في ذلك تنسيق استخبارات الجناح العسكري لحماس في جنوبي غزة وقيادة أنشطته في المنطقة.

وادعي الاحتلال إن طبش متورط في "العملية الإنتحارية في العام 2005 في مفرق غوش قطيف التي أسفرت عن سقوط مسؤول في الشاباك".

وقال الاحتلال أن طبش "خلال منصبه الأخير كان مسؤولًا عن بلورة استراتيجية القتال الميدانية لحماس، وقام بتركيز صورة الاستخبارات الميدانية لدى حماس في جنوبي القطاع وأدار عمليتها في المنطقة، كما كان يتورط في عمليات بناء قوة حماس وعمل لإعمار قوتها العسكرية في أعقاب الضربات التي منيت بها خلال الحرب".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال عدد من قادة جهاز الأمن العام في حماس، أبرزهم قائد الجهاز رشيد جحجوح الذي تولى منصبه بعد القضاء على سلفه المدعو سامي عودة في يوليو 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.