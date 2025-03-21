مجموعة مصر، بوركينا فاسو يسحق جيبوتي برباعية في تصفيات مونديال 2026

فاز منتخب بوركينا فاسو على جيبوتي، بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "أحمد العبدي" في مدينة "الجديدة" المغربية ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأحرز هدف بوركينا فاسو الأول خوسيه تيندريبيوجو بالدقيقة 12.

بينما أحرز الهدف الثاني لبوركينا فاسو بيرتراند تراوري في الدقيقة 33.

وأضاف محمد زغرونا الهدف الثالث بالدقيقة 47.

واختتم أهداف بوركينا فاسو عن طريق لاسينا تراوري 67.

وأحرز هدف جيبوتي الوحيد اللاعب صامويل في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن منتخب مصر المتصدر.

بينما يأتي منتخب جيبوتي في المركز السادس والأخير برصيد نقطة واحدة.

ويخوض منتخب بوركينا فاسو مبارياته في تصفيات كأس العالم 2026 خارج أرضه، نظرًا لعدم اعتماد ملاعبه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ومن المقرر أن يواجه منتخب بوركينا فاسو منتخب غينيا بيساو في 24 مارس الجاري ضمن الجولة السادسة من التصفيات.

وللمرة الأولى في تاريخ المونديال، ستحصل القارة الأفريقية على 9 مقاعد مضمونة للمنتخبات الأفريقية، مع إمكانية إضافة مقعد عاشر في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وتنص القواعد على تأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات التسع مباشرة إلى كأس العالم، بينما يتنافس أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في جولة فاصلة لتحديد الفريق الذي سيمثل أفريقيا في الملحق العالمي.

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