السبت 22 مارس 2025
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اقتصاد

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

الارز، فيتو
الارز، فيتو

أسعار الأرز اليوم، تشهد أسعار الأرز استقرارا ملحوظا خلال شهر رمضان، ويعتبر الأرز من أهم السلع والأطباق الرئيسية على السفرة خلال الشهر  الكريم، وتشهد معدلات الطلب على الأرز زيادة ملحوظة فى  السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية.

 

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 
 وطرحت العديد من الشركات المنتجة للأرز عروض على الأرز لتتراوح الأسعار بين 26  و35 جنيها للكيلو المعبأ.

 

أسعار الأرز اليوم    

سعر طن الأرز الشعير الرفيع يتراوح بين 16800-17700 جنيه للطن. 

سعر  طن الشعير العريض  يتراوح بين  17500-17700 جنيه للطن.

تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع بين 25-26 ألف جنيه للطن.

تراوح الأرز الأبيض العريض بين 27-29 ألف جنيه للطن.

اسعار الارز
أسعار الأرز 

وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة 

أسعار الأرز اليوم

سعر أرز مصري   “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

سعر أرز أبيض   “الساعة” 1 كجم 38 جنيها. 

سعر   أرز أبيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها.

اسعار الارز
أسعار الأرز 

 استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية

 وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية.

اسعار الارز
أسعار الأرز 

سعر الأرز

وأشار إلى استقرار أسعار الأرز خلال  الفترة  الحالية، ولن يكون هناك حاجة إلى استيراده من الخارج، مؤكدا اللجوء للاستيراد في حالة حدوث أزمة، وحاليا لا يوجد أي أزمات  في الأرز سواء في توافره أو أسعاره.

 

 

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اسعار الأرز اليوم سعر كيلو الأرز سعر كيلو الارز اليوم

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