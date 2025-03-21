الجمعة 21 مارس 2025
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للسنة السابعة على التوالي، آلاف الأسر يشاركون في أكبر مائدة إفطار جماعي بالدلتا (صور)

أكبر مائدة إفطار
أكبر مائدة إفطار جماعي بالمنصورة، فيتو

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، أكبر مائدة إفطار جماعي في الدلتا للسنة السابعة على التوالي، تحت شعار “المنصورة هتفطر مع بعض 7”، وذلك بالممشى السياحي الجديد بتوريل.

وقام على تنظيم المائدة مجموعة من الشباب في العمل الخيري من أبناء المنصورة ليكون الهدف من اليوم السنوي تجمع كل فئات الشعب المصري على طاولة واحدة تضم دور الأيتام ودور المسنين والأسر البسيطة.

 

ورصدت فيتو توافد الأسر على المائدة وسط تنظيم 135 شابا وفتاة، مؤكدين أن التنظيم غير هادف للسياسة أو الربح ولكن الهدف الأساسي هو تجميع أكبر عدد على سفرة واحدة في رمضان. 

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