بوركينا فاسو تتقدم على جيبوتي بالشوط الأول من تصفيات مونديال 2026

تقدم منتخب بوركينا فاسو بهدفين مقابل لا شيء أمام جيبوتي، بالشوط الأول في المباراة التي تقام على ملعب "أحمد العبدي" في مدينة "الجديدة" المغربية ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأحرز هدفي بوركينا فاسو خوسيه تيندريبيوجو بالدقيقة 12.

بينما أحرز الهدف الثاني لبوركينا فاسو بيرتراند تراوري في الدقيقة 33.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، متأخرًا عن منتخب مصر المتصدر بفارق 5 نقاط، بينما يأتي منتخب جيبوتي في المركز السادس والأخير برصيد نقطة واحدة.

يطمح منتخب بوركينا فاسو لتحقيق الفوز في هذه المباراة للحفاظ على آماله في التأهل إلى المونديال، بينما يسعى منتخب جيبوتي لتحقيق مفاجأة لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويخوض منتخب بوركينا فاسو مبارياته في تصفيات كأس العالم 2026 خارج أرضه، نظرًا لعدم اعتماد ملاعبه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ومن المقرر أن يواجه منتخب بوركينا فاسو منتخب غينيا بيساو في 24 مارس الجاري ضمن الجولة السادسة من التصفيات.

وللمرة الأولى في تاريخ المونديال، ستحصل القارة الأفريقية على 9 مقاعد مضمونة للمنتخبات الأفريقية، مع إمكانية إضافة مقعد عاشر في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وتنص القواعد على تأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات التسع مباشرة إلى كأس العالم، بينما سيتنافس أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في جولة فاصلة لتحديد الفريق الذي سيمثل أفريقيا في الملحق العالمي.

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