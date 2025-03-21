الجمعة 21 مارس 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يفحص آثار حريق محل تجاري تسبب في إصابة 3 أشخاص بـ6 أكتوبر

حريق محل، فيتو
حريق محل، فيتو

يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار حريق نشب داخل محل تجاري بمدينة 6 أكتوبر ترتب عليه إصابة 3 أشخاص بحالة اختناق، للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

 

إخماد حريق محل تجاري بأكتوبر 

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل داخل محل تجاري بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحالة اختناق وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


حريق محل تجاري بأكتوبر

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة  بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل تجاري بمدينة 6 أكتوبر  وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارتين إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحالة اختناق وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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