الجمعة 21 مارس 2025
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حوادث

بـ 2.9 مليون جنيه، حبس 7 مهتمين بحوزتهم 59 كيلو حشيش في جنوب سيناء

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 7 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة 59 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائهم بجنوب سيناء، بلغت قيمتها المالية 2,9 مليون جنيه تقريبًا.

 


كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن جنوب سيناء تفيد بتكوين (7 عناصر إجرامية) تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب المواد المخدرة بقصد الاتجار بها وترويجها على عملائهم بمحافظة جنوب سيناء.
 

سقوط تشكيل عصابى لجلب المواد المخدرة فى جنوب سيناء 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم قرابة 59 كيلو جراما من مخدر الحشيش- سيارة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2.9 مليون جنيه تقريبًا.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.

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سقوط تشكيل عصابى لجلب المواد المخدرة فى جنوب سيناء مديرية أمن جنوب سيناء أمن جنوب سيناء

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