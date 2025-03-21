الجمعة 21 مارس 2025
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صحة ومرأة

أخصائي تغذية يوضح 5 فوائد للشوربة على مائدة الإفطار

فوائد الشوربة على
فوائد الشوربة على مائدة الإفطار

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهودها في نشر التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك، من خلال سلسلة "صوموا تصحوا"، والذي يسلط الضوء على أهمية الشوربة كجزء أساسي من مائدة الإفطار، وذلك بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث.

وأوضحت منة الله حسام حجازي، أخصائي الصحة العامة، عضو وحدة التغذية العلاجية، معهد تيودور بلهارس للأبحاث،  لماذا ينصح بتناول الشوربة عند الإفطار؟

 تساعد في تعويض السوائل المفقودة أثناء الصيام.
 

 تساهم في تحسين عملية الهضم وتهيئة المعدة لاستقبال الطعام.

تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة عند احتوائها على الخضروات.

 تعزز الشعور بالشبع بسرعة، مما يسهم في ضبط الشهية والتحكم بالوزن.

ابدأوا إفطاركم بطبق من الشوربة الدافئة والمغذية لصحة أفضل خلال الشهر الكريم. 

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التعليم العالي البحث العلمي التغذية العلاجية التوعية الصحية شهر رمضان وزارة التعليم العالى

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