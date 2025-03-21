أخصائي تغذية يوضح 5 فوائد للشوربة على مائدة الإفطار

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهودها في نشر التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك، من خلال سلسلة "صوموا تصحوا"، والذي يسلط الضوء على أهمية الشوربة كجزء أساسي من مائدة الإفطار، وذلك بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث.

وأوضحت منة الله حسام حجازي، أخصائي الصحة العامة، عضو وحدة التغذية العلاجية، معهد تيودور بلهارس للأبحاث، لماذا ينصح بتناول الشوربة عند الإفطار؟

تساعد في تعويض السوائل المفقودة أثناء الصيام.



تساهم في تحسين عملية الهضم وتهيئة المعدة لاستقبال الطعام.

تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة عند احتوائها على الخضروات.

تعزز الشعور بالشبع بسرعة، مما يسهم في ضبط الشهية والتحكم بالوزن.

ابدأوا إفطاركم بطبق من الشوربة الدافئة والمغذية لصحة أفضل خلال الشهر الكريم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.