الجمعة 21 مارس 2025
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رياضة

تدريبات فنية وخططية في مران الزمالك تحت إشراف بيسيرو

مران الزمالك
مران الزمالك

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو على التركيز على الجوانب الفنية والخططية في مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لتنفيذ بعض الجوانب الخططية، استعدادًا للمباراة المقبلة، وقام أعضاء الجهاز الفني بتوجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بتروجت، المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في كأس عاصمة مصر 

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بتروجيت، في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة يوم الأحد المقبل 23 مارس في تمام التاسعة والنصف مساْءً بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت 

تنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر. 

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك
- سموحة
- مودرن سبورت
- بتروجيت
- الجونة

الزمالك يتعادل مع الجونة في الظهور الأول بكأس عاصمة مصر 

 خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعادلا في الثواني الأخيرة أمام نظيره الجونة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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