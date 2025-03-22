نيكول سابا: الأدوار المركبة تستفزني.. وإتقاني اللهجة المصرية أهم مقوماتى كفنانة.. والجمهور يكره رقية العسكرى لكنه يحبني ( حوار )

>> بحب الغناء والتمثيل.. ورد الفعل حول شخصيتي في "وتقابل حبيب" فاق التوقعات

>> المنافسة فى السابق الرمضاني لها طعم مختلف



>> التعاون مع ياسمين عبد العزيز ليس جديدًا..وهكذا تم تنفيذ الصفعة



تميزت الفنانة اللبنانية نيكول سابا فى عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية المصرية على مدار السنوات الماضية،

فمنذ 19 عامًا قدمت «ثمن دستة أشرار” مع ياسمين عبدالعزيز، وقبل أن يتكرر التعاون هذا العام من خلال مسلسل “وتقابل حبيب”، الذى يتم عرضه حاليًا، ويصادف اهتماما جماهيريا كبيرا.

“فيتو” التقت نيكول سابا فى حوار رمضانى عن كواليس المسلسل، حيث تحدثت خلاله عن الصعوبات التى واجهتها أثناء التصوير، وكيف تم تغيير نظرة المجتمع للزوجة الثانية، فهى سيدة مثل غيرها، وتريد أن تعيش حياتها بشكل مستقر،

مشيرة إلى أن شخصيتها فى المسلسل “رقية العسكرى” ست “قادرة” ولكنها تخاف على حبيبها.

“نيكول” كشفت عن رأيها فى البطولة المطلقة والجماعية وتحدثت عن التنسيق بين الغناء والتمثيل وتفاصيل أخرى فى نص هذا الحوار:

*كيف كانت التعليقات حول شخصية رقية العسكرى فى "وتقابل حبيب"؟

رد الفعل حول شخصية رقية العسكرى فاق كل التوقعات، ولم أتوقع أن تترك الشخصية أثرا مع الجمهور بهذا الشكل، فالجميع أثرت فيه الشخصية، خاصة أنها استفزازية جدا،

وفوجئت خلال حفلى الأخير أن الجمهور ينادى عليَّ بـ”رقية”، والتعليقات على السوشيال ميديا أسعدتنى كثيرًا، ووصول الشخصية للجمهور أهم شىء،

فالجميع يؤكد كرهه لرقية العسكرى، ولكن يحبون نيكول سابا، ومن الممكن أن يكون الفنان والشخصية ليس لهما قبول عند الجمهور فالحمد لله أن الجمهور يحبنى.

*ماذا عن أسباب قبولك سيناريو العمل؟

دائما تستفزنى الأدوار المركبة فى أى عمل، وعندما عُرض عليَّ سيناريو “وتقابل حبيب”، كان إعجابى منذ القراءة بشخصية رقية العسكرى، فهى شخصية صعبة، وجريئة، ورمانسية فى نفس الوقت.

كل هذه الأسباب جعلتنى لا أتردد فى قبول العمل، ومثل هذه الأدوار تجعل الفنان يستطيع أن يخرج كل قدراته الفنية أمام الكاميرا، وان شخصية رقية العسكرى شخصية قادرة.

*كيف تم التحضير لرقية العسكرى، وهل تعتبرين الدور تحديا لك؟

رقية العسكرى استفزتنى على المستوى الشخصي، واعتبرها تحديا جديدا لى فى الدراما، ومن أجل الشخصية قمت بمشاهدة نماذج مشابهة لها فى الدراما والسينما، كى أخرج الشخصية بشكل مناسب ولائق،

فهى ليست سيدة طاغية فقط، وذات جبروت، بل إنسانة تجد أن من حقها أن تظهر مع زوجها أمام الجميع، وتحضير الشخصية لم يكن سهلا بالنسبة لى.

*ماذا عن الصعوبات التى واجهتك أثناء التصوير؟

شخصية رقية العسكرى كلها صعوبات، بداية من أول ظهور، لأن أبعادها جعلتنى أفكر مرات عديدة فى كيفية خروجها، بجانب الكاريزما التى ظهرت بها، والتصوير لساعات طويلة. كل هذه الأمور كانت صعوبات بالنسبة لى،

وكنت دائما أتناقش مع مؤلف العمل فى أننا لابد أن نظهر الجانب الآخر لها، ونوضح كيف جاء وجودها، لأنها إنسانة ولها حق أن تعيش حياة مستقرة، وليست سيدة قادرة ومتسلطة فقط.

*كيف وجدت التعاون مع ياسمين عبدالعزيز بعد مرور هذه السنوات على فيلم ثمن دستة أشرار؟

تحمست جدا للمشاركة مع ياسمين عبدالعزيز فى وتقابل حبيب، وخاصة أن تجربتنا فى السينما من خلال تمن دستة أشرار كانت جيدة، فتحمست أكثر للمشاركة فى وتقابل حبيب، لأن الجمهور بعد أن شاهدنا فى الكوميديا فى السينما، رأى شخصيتين مختلفتين تمامًا، وكل منهم تريد الوصول لهدف معين وتحارب من أجله.

*كاريزما رقية العسكرى اجتاحت السوشيال ميديا هل كان لك يد فيها؟

ظهور رقية العسكرى بهذا الشكل أمر واجب، لأنها سيدة مجتمع، وبجانب كل هذا فهى تهتم بكل تفاصيل شكلها، وملابسها،فالكاريزما كانت من الأشياء المهمة فى شخصية رقية العسكرى.

*قدمت شخصية الزوجة الثانية فى وتقابل حبيب، هل توافقين على هذا الأمر فى الحقيقة؟

هذا عمل فنى فقط، ولكن فى الحقيقة لا أحب ولا أقبل أن أكون زوجة ثانية نهائيًا.

*أول مشهد لك كان ضرب ياسمين عبدالعزيز هل كان هناك تخوف منه؟

بالتأكيد كنت متخوفة من تقديم هذا المشهد، خاصة أنه أول مشهد، ولكن تحدثنا أنا وياسمين عبدالعزيز على طريقة تقييم المشهد، وتم الخروج به بشكل مختلف، وكانت هذه المرة الأولى التى أقابل فيها ياسمين عبدالعزيز منذ فترة كبيرة، والروح الحلوة كانت تطغى على العمل، والأمر مر بسلام.

*هل تمكنك من اللهجة المصرية يسهل عليك المشاركة فى الأعمال المصرية؟

تمكنى من اللهجة المصرية من أهم مقوماتى كفنانة، وهذه كانت أول قاعدة تعلمتها منذ وجودى فى أول عمل مصري، وجدت اللهجة المصرية سلسلة معى بشكل كبير ليست فقط فى النطق، بل الاحساس بالجمل، والإلقاء فى حد ذاته، وهناك من يعتقد أن لى أصول مصرية، وتلقيت تعليقات كثيرة عبر السيوشيال ميديا بسبب اتقانى للهجة المصرية.

*الغناء والتمثيل تتألقين فى كل منهما فأى منهم يستهويك بشكل كبير؟

أنا أحب الاثنين لأن لكل منهما ميزة عن الأخرى، فالمزيكا والأغانى اللايف أحبها واحب أن أرى حماس الجمهور مع الأغانى التى أقوم بتقديمها، وأحب أيضًا أن أظهر وأقوم بتحضير أفكار فيديو كليب مع المخرج، أما على مستوى التمثيل هو يخلد الفنان بشكل كبير أفضل من الغناء بالمرة، وفى حين توفر نص حلو اهتم به كثيرًا وكذلك على مستوى الأغنية.

*ماذا تفضلين.. البطولة المطلقة أم البطولة الجماعية؟

أفضل الاثنين سواء بطولة مطلقة أو بطولة جماعية، والأهم من كل هذا هو الدور الذى يقدمه الفنان، لأنه من الممكن أن يقدم الفنان بطولة مطلقة وعمل لوحده ولكن لا ينجح العمل من الأساس، ومن المحتمل ان يقدم فنان آخر دورا فى عمل ويترك علامة مع الجمهور بشكل كبير، ويعتبر من أهم أدواره الفنية، فكل شىء يختلف باختلاف العمل.

*هل تفضلين المشاركة فى رمضان أم خارج السباق الرمضاني؟

المنافسة فى رمضان لها طعم مختلف، مستوى سعادة عالي، وخاصة النجاح إن حدث فى منافسة شهر رمضان، الفنان يكون مثل القطار لاأحد يستطيع إيقافه، التوقيت العادى أو خارج رمضان، الدنيا تكون مريحه ولاتوجد أعمال كتير فالجمهور لن يكون أمامه إلا هذا المسلسل فقط.

*كيف ترين المنصات الرقمية والعرض عليها؟

المنصات الرقمية من أهم الأشياء فى الوقت الحالي، ولها نسبة متابعة كبيرة بين الجمهور، وهناك فئة كبيرة من الجمهور لا تحب مشاهدة الإعلانات فى الأعمال الدرامية، وتحب الحلقة بشكل كامل، والمنصات الرقمية تظهر الفنان للجمهور فى العام أكثر من مرة.

*هل معنى ذلك أنك لا تحبين الإعلانات فى الأعمال الدرامية؟

أنا كفنانة الإعلانات فى أعمالى دليل على نجاحى، ونجاح عملى، أما كمشاهد أحب أن أرى الحلقة بشكل كامل، بدون فواصل إعلانية، لأن المشاهد يكون قد ارتبط بالأحداث ولا يمكن أن يفصل عنها.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"



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