حبس عامل قتل نجل عمه بالخطأ في منشأة القناطر

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بقتل نجل عمه رميا بالرصاص عن طريق الخطأ، أثناء محاولة المجني عليه منع المتهم من التشاجر مع جيرانه بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفى لاعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، وامرت باستدعاء شهود العيان حول الواقعة.

مقتل شاب رميا بالرصاص في منشأة القناطر

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بمقتل شاب رميا بالرصاص في منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

وبالفحص تبين قيام شاب بقتل نجل عمه عن طريق الخطأ أثناء محاولة المجني عليه منع المتهم من التشاجر مع جيرانه خرجت طلقة استقرار بجسده أردته قتيلا، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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