قرارات النيابة بشأن حريق شقة سكنية في مصر القديمة

انتدبت نيابة مصر القديمة الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب بداخل شقة سكنية بالطابق الرابع بعقار مكون من 5 طوابق، بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

كما صرحت النيابة بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر الحريق، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد النيران والأدخنة من داخل عقار بمنطقة عين الصيرة بالمكان المشار إليه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتمت محاصرة النيران والسيطرة عليها بعدد 3 سيارات إطفاء، ونتج عن الحريق وفاة ربة منزل وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم لمستشفى المنيرة.

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