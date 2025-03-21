الجمعة 21 مارس 2025
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حوادث

قرارات النيابة بشأن حريق شقة سكنية في مصر القديمة

حريق شقة سكنية، فيتو
حريق شقة سكنية، فيتو

انتدبت نيابة مصر القديمة الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب بداخل شقة سكنية بالطابق الرابع بعقار مكون من 5 طوابق، بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

كما صرحت النيابة بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر الحريق، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد النيران والأدخنة من داخل عقار بمنطقة عين الصيرة بالمكان المشار إليه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتمت محاصرة النيران والسيطرة عليها بعدد 3 سيارات إطفاء، ونتج عن الحريق وفاة ربة منزل وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم لمستشفى المنيرة.

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مديرية أمن القاهرة عين الصيرة نيابة مصر القديمة محافظة القاهرة مصر القديمة

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