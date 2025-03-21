وزير الصحة: إنشاء أول مركز لتطوير وتحسين أجهزة الأشعة بالشرق الأوسط

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة واحدي الشركات بحضور الدكتور هشام أبو ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، لإطلاق أول مركز في مصر والشرق الأوسط لتطوير وتحسين أجهزة الأشعة، وتوفير أحدث التقنيات الطبية، وذلك تنفيذا لتوجهات الدولة نحو دعم الاستثمار في جميع القطاعات وخاصة القطاع الصحي، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

نقطة قوة للمنظومة الصحية بمصر

وفي كلمته خلال اجتماع عُقد على هامش توقيع مذكرة التفاهم، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في خطط التنمية بمختلف القطاعات، لاسيما القطاع الصحي، مؤكدًا العمل على تحقيق الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بما ينعكس على سرعة تشخيص الأمراض، لزيادة فرص الشفاء، مشيرا إلى أهمية إنشاء أول مركز في مصر والشرق الأوسط، كنقطة قوة للمنظومة الصحية بمصر.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تضمن عرضا عبر الـ«فيديو كونفرانس» لعدد من مستشفيات محافظة شمال سيناء، تضمن الأجهزة الطبية التي تم إهدائها للوزارة والتدريب على تشغيلها وكذلك عدد من الحالات المرضية التي تم تقديم الخدمة الصحية لها باستخدام هذه الأجهزة.

وأضاف «عبدالغفار» أن وزارة الصحة والسكان تلقت من الشركة 10 أجهزة أشعة حديثة، تم توريدها لـ4 مستشفيات في محافظة شمال سيناء،، بهدف تعزيز الرعاية الصحية في المحافظة، موضحا أن الأجهزة التي تسلمتها الوزارة تشمل أجهزة C-Arm، وأجهزة موجات فوق صوتية، بالإضافة إلى جهاز الأشعة السينية المتنقل.

إنشاء مركز للتحكم والسيطرة بالإدارة العامة للأشعة

وأوضح أن الاجتماع تضمن مناقشة مقترح مشروع إنشاء مركز للتحكم والسيطرة بالإدارة العامة للأشعة، وربطها بـ 6 مستشفيات على مستوى الجمهورية، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى التكنولوجيا الطبية المتقدمة، ضمن خطط تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في مصر.

وقع مُذكرة التفاهم من جانب الوزارة الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة والسكان للأشعة، بحضور الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد حسن زيدان رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية ورئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتورة هالة مصطفى مدير عام الإدارة العامة للأشعة.

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