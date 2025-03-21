الجمعة 21 مارس 2025
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سياسة

رئيس اللجنة القضائية بانتخابات الصحفيين: نرحب بقرار بث فرز الأصوات على الهواء

اللجنة المشرفة على
اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، فيتو

قال المستشار باسم الطيب، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين إن مجلس الدولة يتعاون دائمًا مع النقابة وكل الجهات التي تحتاج إلى المعاونة بالإشراف على الانتخابات؛ فهذا هو واجبنا. 

ورحب «الطيب» في تصريحات صحفية، بإعلان جمال عبدالرحيم السكرتير العام لمجلس النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات تعاقد النقابة مع شركة متخصصة لتصوير وبث عملية فرز الأصوات على الهواء مباشرةً في جميع أدوار النقابة لجميع أعضاء الجمعية العمومية، قائلة: “إن هذا الإجراء سليم تمامًا، ونحن نرحب بأي إجراء يدعم الشفافية”.

رئيس الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين: أنتم قادة رأي

ووجّه «الطيب» الشكر للصحفيين ومجلس النقابة، خلال حضورهم اليوم للإشراف على انعقاد العملية الانتخابية.

وقال خلال حضور الهيئة القضائية اليوم لمجلس النقابة، إن مجلس الدولة أشرف سابقًا على انتخابات التجديد النصفي، وسط تعاون كبير من جميع الجهات، وتعاون أيضًا من الصحفيين.

وأضاف: “الصحفيون من صفوة المجتمع، وهم قادة الرأي، وموجّهون أساسيون فيه، انتخاباتكم دائمًا مميزة”.

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