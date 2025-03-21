الجمعة 21 مارس 2025
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رياضة

مشوار بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة بتروجت بكأس عاصمة مصر

بيسيرو، فيتو
بيسيرو، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. 

وفي السطور التالية نستعرض مشوار بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة بتروجت في كأس عاصمة مصر. 

مشوار بيسيرو مع الزمالك 

مباراة بتروجت هي المباراة التاسعة للبرتغالي جوزيه بيسيرو مع الزمالك، حيث قاد الفريق أمام كل من بتروجت، والأهلى، وزد إف سى، وإنبى بالدوري الممتاز، ومودرن سبورت وسموحة بكأس مصر، والأهلي بالجولة الأولى للمرحلة النهائية من بطولة الدورى، والتي انسحب منها الأحمر، ومباراة الجونة في كأس عاصمة مصر. 

وقاد البرتغالى جوزيه بيسيرو فريق الزمالك في 8 مباريات حقق الفوز في أربع منها، وتعادل في 4 مباريات ولم يتذوق طعم الخسارة. 

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في كأس عاصمة مصر 

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بتروجيت، في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة يوم الأحد المقبل 23 مارس في تمام التاسعة والنصف مساْءً بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت 

تنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر. 

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك
- سموحة
- مودرن سبورت
- بتروجيت
- الجونة

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر 

1- بتروجت - 6 نقاط.

2- الجونة - 4 نقاط.

3- الزمالك - نقطة واحدة.

4- مودرن سبورت - دون نقاط.

5- سموحة - دون نقاط.

الزمالك يتعادل مع الجونة في الظهور الأول بكأس عاصمة مصر 

فيما خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعادلا في الثواني الأخيرة أمام نظيره الجونة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

 

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