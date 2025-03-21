موعد مباراة الزمالك وبتروجت في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره بتروجت ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بتروجيت، في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة يوم الأحد المقبل 23 مارس في تمام التاسعة والنصف مساْءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

تنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر.

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك

- سموحة

- مودرن سبورت

- بتروجيت

- الجونة

الزمالك يتعادل مع الجونة في الظهور الأول بكأس عاصمة مصر

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعادلا في الثواني الأخيرة أمام نظيره الجونة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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