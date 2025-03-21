أقيمت منافسات نهائي بطولة كرة القدم الخماسية ضمن الدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا رقم (٥٢) الشهيد الرفاعي للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وذلك في المدينة الشبابية بأبي قير بمدينة الإسكندرية، بالتعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والاتحاد المصري لكرة القدم.

إعلان نتائج بطولة دوري كرة القدم الخماسية للجامعات والمعاهد العليا المصرية

ويأتي ذلك برعاية كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وبلغ عدد المشاركين بالبطولة منذ الأدوار التمهيدية وحتي نهائيات البطولة (٧٠٠) طالب من (٥٨) جامعة مصرية

وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

-المركز الأول: جامعة بنها للسنة الثانية علي التوالي.

-المركز الثانى: جامعة الزقازيق

-المركز الثالث: جامعة كفر الشيخ

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