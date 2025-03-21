الجمعة 21 مارس 2025
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ثقافة وفنون

جون ليجويزامو يتحدث عن العمل مع كريستوفر نولان في فيلم The Odyssey

كريستوفو نولان وجون
كريستوفو نولان وجون ليجويزامو، فيتو

 كريستوفر نولان، تحدث الممثل جون ليجويزامو، عن نهج المخرج الشهير كريستوفر نولان، في العمل أثناء تصوير فيلم  The Odyssey.

وقال جون ليجويزامو، في تصريحات صحفية، عن كريستوفر نولان "إنه لا يعمل وفقًا للجنة، أو وفق ما يقوله الاستوديو... إنه أشبه بمخرج أفلام مستقل،  ولكن بميزانية ضخمة".

تصوير فيلم كريستوفر نولان THE ODYSSEY في المغرب

أعلن المخرج كريستوفر، بشكل رسمي، أن الممثل "توم هولاند"، سيكون البطل الرئيسي لفيلم المقبل 'THE ODYSSEY'.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير فيلم المخرج كريستوفر نولان THE ODYSSEY،  الشهر الحالي في مدينة ورزازات بدولة المغرب.

كما سيتم تصوير عدد من مشاهد فيلم  THE ODYSSEY، في المملكة المتحدة البريطانية، وإيطاليا، ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 17 يوليو 2026.

 

فيلم THE ODYSSEY الأعلى ميزانية في تاريخ المخرج كريستوفر نولان

فيما ذكرت التقارير الصحفية، أن فيلم THE ODYSSEY، هو الأعلى ميزانية، في تاريخ المخرج كريستوفر نولان على الإطلاق، متفوقًا على ميزانية إنتاج فيلم THE DARK KNIGHT RISES، والتي بلغت 250 مليون دولار.

كريستوفر نولان يستعين بالمخلوقات الخيالية في فيلم THE ODYSSEY

 وأضافت التقارير، أن المخرج كريستوفر نولان، سيستعين بالعناصر الخيالية في فيلم THE ODYSSEY.

وأوضحت التقارير أن عددا من المخلوقات الخيالية الشهيرة ستظهر، خلال أحداث فيلم THE ODYSSEY.

فيلم كريستوفر نولان القادم اقتباس من ملحمة الأوديسة

أعلن المخرج الحائز على جائزة الأوسكار، كريستوفر نولان عن تفاصيل جديدة، تتعلق بفيلمه القادم.

وذكر نولان، في تصريحات صحفية، أن فيلمه القادم، يعد اقتباس من ملحمة الأوديسة التاريخية، للشاعر اليوناني هوميروس.

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ووصف كريستوفر، الفيلم بأنه عمل سينمائي ملحمي يروي قصة أوديسيوس، البطل الأسطوري الذي خاض رحلة مليئة بالمغامرات، والتحديات، دامت عشر سنوات، للعودة إلى وطنه بعد انتهاء حرب طروادة.

وأعلن نولان، أن الفيلم سيطرح في صالات السينما بتاريخ 17 يوليو 2026.

كريستوفر نولان يتعاون مع IMAX لاختبار تقنية تصوير جديدة في فيلمه القادم

وقال  كريستوفر نولان في تصريحات صحفية: "لدي IMAX فريق هندسي مذهل، عقول عبقرية تقوم بأعمال استثنائية، من الرائع رؤية الابتكار في مجال الأفلام التقليدية لا يزال مستمرًا..ويحدث بأعلى مستوى ممكن.. ونحن نتعاون من أجل  فيلمي الجديد".

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طاقم عمل فيلم  كريستوفر نولان الجديد

وانضمت رسميًّا، الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار تشارليز ثيرون لطاقم عمل فيلم المخرج كريستوفر نولان القادم، الذي يحمل اسم The Prisoner، والمقرر أن يخرج للنور 17 يوليو 2026.

وبهذا يكون نولان، تعاقد مع كل من تشارليز ثيرون، وروبرت باتينسون، وتوم هولاند، وزندايا، ومات ديمون، وآنا هاثاواي، ولوبيتا نيونجو، حتى الآن ليكونوا أبطال فيلمه الجديد.

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شركات الإنتاج تتنافس علي فيلم نولان الجديد

 وكشفت تقارير صحفية، أن ثلاث شركات كبرى، تتنافس للحصول على حقوق إنتاج فيلم المخرج الشهير، كريستوفر نولان.

وذكرت التقارير، أن كلًّا من  شركات يونيفرسال، ووارنر براذرز، وباراماونت، قدمت عروض للمخرج كريستوفر نولان، لتولي مهمة إخراج فيلمه القادم، الذي يعمل على تحضيره في الوقت الحالي.

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