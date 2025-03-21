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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق محال بالبساتين (صور)

الحريق، فيتو
الحريق، فيتو

انتدبت نيابة البساتين الجزئية، المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب في في عدد من المحال التجارية بمنطقة سوق التونسي، دون وقوع خسائر في الأرواح.

شب حريق في عدد من المحال التجارية بسوق التونسي الحضاري بدائرة قسم شرطة البساتين.

على الفور انتقل رجال الأمن الإداري، تحت إشراف اللواء أشرف عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة، وتمكنوا من محاصرة النيران وفرض كرودن بمحيطها والسيطرة عليها وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.

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قسم شرطة البساتين سوق التونسى نيابة البساتين

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