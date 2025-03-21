مساجد الإسكندرية تمتلئ بالمصلين في الليلة الأولى لصلاة التهجد (صور)

امتلأت مساجد الإسكندرية بالمصلين في أول ليلة من ليالي صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وهي ليلة وترية وشهدت المساجد توافد عدد كبير من المصلين لأداء صلاة التهجد، وختم أئمة المساجد دعائهم بنصر فلسطين وأهالي غزة والأمة الإسلامية.

امتلاء مسجد المدينة

وشهد مسجد المدينة المنورة (الحديد والصلب) أكبر مساجد العجمي امتلاء المسجد عن آخره لأداء صلاة التهجد في الليلة الأولى من العشر الأواخر من رمضان خلف الشيخ مصطفى حسين أمام وخطيب المسجد والشيخ محمود بكر والشيخ محمد سمير.

مسجد القويري

كما امتلأ مسجد القويري بالمصلين في صلاة التهجد وأدى عدد كبير من المصلين صلاة التهجد الأولى خلف الشيخ محمد رجب إمام وخطيب المسجد، وامتلأ المسجد بالمصلين في هذه الليلة المباركة.

مسجد محمد موسى

وشهد مسجد محمد موسى امتلأ المسجد في صلاة التهجد الأولى خلف الشيخ أبو المعارف سلاطين إمام وخطيب المسجد، وسط أجواء إيمانية وروحانية عالية.

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