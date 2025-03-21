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حريق يلتهم شقة سكنية بالعجمي (صور)

حريق شقة بالعجمي،
حريق شقة بالعجمي، فيتو

نشب قبل قليل حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العجمي أبو يوسف، بشارع الأحمدي غرب الإسكندرية، والتهمت النيران محتويات الشقة بالكامل قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، وتمكنت  الأسرة التي تقطن الشقة من الهروب دون إصابات. 

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران، فيما تمكنت الأسرة المكونة من أب وأم وثلاثة أبناء من الخروج دون إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائي، مما تسبب في انتشار النيران بسرعة داخل الشقة، وأسفر عن خسائر مادية جسيمة، دون وقوع أي إصابات بشرية. 
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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