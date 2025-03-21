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محافظات

سباطة موز جائزة لأفضل لاعب في مباراة بدورة رمضانية بالمنوفية

سباطة موز جائزة لأفضل
سباطة موز جائزة لأفضل لاعب، فيتو

أهدى منظمو إحدى الدورات الرمضانية بمركز تلا في محافظة المنوفية، سباطة موز كجائزة لأحسن لاعب في المباراة التي أقيمت أمس في الدورة، وقاموا بتسليمها له في أرض الملعب عقب انتهاء المباراة.

 

تصوير الجائزة

وعبر اللاعب عن سعادته بالجائزة حيث تم توثيق تسليم سباطة الموز بالتصوير الفوتوغرافي عقب انتهاء المباراة.

وانتشرت الصور عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك ولاقت العديد من التعليقات الفكاهية حيث عبر كتب أحد المتابعين ردًّا على جائزة سباطة الموز: “والله أحسن هدية؛ الموز غالي”.

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مركز تلا محافظة المنوفية المنوفية الدورات الرمضانية

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